На Тамбовщине задержали банду автоворов

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:40:10+03:00

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6 января трое жителей Токаревского района в возрасте 16, 21, 30 лет отправились на своем автомобиле ВАЗ-2114 в соседний Жердевский район, чтобы навестить своих знакомых. По пути троица решила заправиться чужим бензином и попутно прихватить ценности из чужих автомобилей. На одной из улиц города Жердевки парни остановились около многоквартирного дома. Из припаркованной «Газели» они смогли слить около двадцати литров бензина. Одновременно они проворотом личинки замка ВАЗ-2106, который находился рядом, открыли водительскую дверь, проникли в салон, откуда похитили сварочный аппарат и зарядное устройство, а также сняли автомобильный аккумулятор. Свидетелями краж стали соседи, которые начали кричать и звонить в полицию. Испуганные молодые люди бросили свою машину открытой, оставили похищенное и разбежались в разные стороны в надежде скрыться.

Дежурный офицер полиции сориентировал ближайшие наружные патрули, несущие службу на территории города Жердевка на задержание троих молодых людей, подозреваемых в кражах из автомобилей. Информацию о преступниках получил и возвращавшийся домой после службы инспектор ГИБДД Алексей Клепиков. Лейтенант полиции в одном из дворов заметил троих подозрительных молодых людей, которые подходили под описание по ориентировке из дежурной части, и задержал их. Спустя несколько минут на место подоспели сотрудники уголовного розыска, которые доставили троицу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские опросили подозреваемых, исследовали место кражи, нашли похищенные вещи, а также их владельцев.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В ходе его расследования может быть возбуждено другое уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а также полицейские могут привлечь родителей подростка к ответственности за отсутствие родительского контроля в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU