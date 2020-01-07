На Тамбовщине нашли вора, который «обчистил» дачный поселок

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:08:28+03:00

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Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что ранее судимый 39-летний мужчина совершил серию краж с территории дачного кооператива «Орбита». Его местонахождение установили, предполагаемого вора задержали и доставили в отдел. Там мужчина признался, что в отсутствие заработка решился на дачные кражи. 20 декабря с территории дачного домика 47-летней женщины он украл около 150 килограммов лома черного металла, который сдал в пункт приема лома. А спустя два дня он забрался в другой домик, откуда похитил металлические изделия, музыкальный центр и шуруповерт.

- Часть похищенных предметов котовские оперативники изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас в отношении жителя города проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Отрабатывается причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU