2020-01-07T13:06:29+03:00
Общество

В Тамбовской области готовятся ко Дню Победы

В регионе пройдет масштабный форум и парад, посвященный юбилейной дате
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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9 мая 2020 года Россия отметит 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. На Тамбовщине подготовка к юбилею началась ещё в 2019 году. Для организации праздничных мероприятий в регионе был создан комитет «Победа». Также план мероприятий составили участники регионального отделения движения «Волонтёры победы».

«Волонтёры Победы» начнут 2020 год с обучения активистов и волонтёров, которые будут сопровождать ключевые мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Великой Победы. Для этого в Тамбовской области будет организован масштабный форум. Кроме того, добровольцы займутся сохранением исторической памяти, организацией парада победы, акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика». Также волонтёры будут продолжать помогать ветеранам.

- В Тамбовской области оказывают всю необходимую помощь ветеранам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Так, 997 из них находятся на социальном обслуживании. 910 ветеранов получают соцуслуги на дому, 57 - в стационарных учреждениях. Также для ветеранов на Тамбовщине существует система льгот: на оплату ЖКУ, взносов за капремонт, проезда в транспорте и другие. За последние 10 лет около 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тамбовской области, улучшили жилищные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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