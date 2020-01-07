2020-01-07T12:58:22+03:00
Общество

В праздновании Рождества приняли участие 40 тысяч тамбовчан

Службы прошли в 152 храмах региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В канун проведения новогодних праздников и Рождества тамбовская полиция перешла на усиленный вариант несения службы. В ночь с 6 на 7 января в 152 православных храмах проведены праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову, участие в которых приняло около 40 тысяч жителей области. В охране общественного порядка на территории области задействованы 930 сотрудников органов внутренних дел, в том числе 44 сотрудника Росгвардии, 92 представителя народных дружин и 49 работников частных охранных структур.

- Главной задачей, стоящей перед сотрудниками правоохранительной системы, было обеспечение безопасности граждан и антитеррористическая защищенность мест проведения мероприятий: создание зон безопасности, организация пропускного режима, обследование территорий кинологами со служебными собаками на предмет обнаружения возможных взрывных устройств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Торжественные богослужения прошли спокойно, в рамках правового поля, без нарушений общественного порядка и общественной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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