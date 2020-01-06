В Тамбовской области в пожаре погиб 60-летний мужчина
Огонь могли спровоцировать непотушенная сигарета или электроплитка
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5 января в селе Сукмановка Жердевского района при пожаре в собственном доме погиб мужчина, который 1 января этого года отметил свой 60-й день рождения. Предварительные версии случившегося – курение или электрическая плитка.
- В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Жердевского МСО СУ СК России по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU