2020-01-06T16:16:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в пожаре погиб 60-летний мужчина

Огонь могли спровоцировать непотушенная сигарета или электроплитка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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5 января в селе Сукмановка Жердевского района при пожаре в собственном доме погиб мужчина, который 1 января этого года отметил свой 60-й день рождения. Предварительные версии случившегося – курение или электрическая плитка.

- В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Жердевского МСО СУ СК России по региону, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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