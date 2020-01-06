В Тамбове готовятся к празднованию Рождества

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:58:18+03:00

К остановкам рядом с храмами подадут автобусы, которые ночью развезут горожан по домам

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В ночь с 6 на 7 января в тамбовских храмах пройдут Рождественские богослужения. Для того, чтобы обеспечить безопасность, в городе вводится ряд ограничений для автомобилистов. Так, запретят остановку и стоянку машин по четной стороне улицы Степана Разина, на участке от переулка Степана Разина до дома 8 по улице Степана Разина.

- Ограничение будет действовать с 17 часов 6 января до окончания мероприятия 7 января. Не исключается полное перекрытие движения по улице Степана Разина, на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе с 17 часов 6 января, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Для удобства горожан к часу ночи 7 января на ряд остановок подадут 16 единиц общественного транспорта:

- на остановочный пункт «Володарского», расположенный по нечетной стороне улицы Московской - 2 ед. автобусов по маршруту № 8, который проследует на улицу Чичерина, через ж/д вокзал по улице Мичуринской, по маршруту № 1;

- на улицу Степана Разина (к «Вечному огню») - 5 ед. автобусов по маршрутам №№ 8, 11-т и 31 (объединены), 17, 18, 23;

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по четной стороне ул. Советской - 1 ед. троллейбусов по маршруту №8м до МЖК ( в обратном направлении пройдет по ул. Базарной);

- на остановочный пункт «Парк культуры», расположенный по нечетной стороне ул. Советской – 1 ед. по маршруту № 1;

- на остановочный пункт «Д.м. Чичерина», расположенный по четной стороне ул. Советской - 1 ед. троллейбусов по маршруту № 8м;

- на остановочный пункт «Д.м. Чичерина», расположенный по нечетной стороне ул. Советской - 1 ед. троллейбусов по маршруту № 8м; 2 автобуса по маршрутам № 1(через ом. П. «Парк культуры») и № 8;

- на ул. К.Маркса к храму Святой Троицы – 2 ед. автобусов (I авт. следует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская, Советская, II авт. следует по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр. Северный);

- к Храму новомученников Церкви Русской на Полынковском кл. – 1 ед. автобусов по маршруту №31;

- к Христорождественскому храму – 2 ед. автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU