На «Народную инициативу» тамбовчан выделят 200 млн рублей

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:46:52+03:00

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В региональном бюджете 2020 года дополнительные средства выделяются на реализацию программы «Народная инициатива» и финансирование её составит 200 млн рублей.

Проект «Народная инициатива» помогает решить проблемы, которые есть у населенных пунктов. Всего с 2015 по 2019 годы на реализацию программы из областного бюджета было выделено более 600 миллионов рублей, реализовано свыше 2500 проектов. А с учетом того, что проектом предусмотрено софинансирование из местных бюджетов, спонсорских организаций и других источников, эта цифра несоизмеримо больше. Так, только в 2019 году софинансирование муниципалитетов составило 4,2 млн рублей.

- Решение, на что потратить выделенные средства, остается за жителями, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В числе самых популярных проектов 2019 года – ремонт автодорог, реконструкция водоснабжения и водоотведения, установка детских площадок, уличного освещения.

Так, в прошлом году благодаря «Народной инициативе, в Знаменке был благоустроен новый сквер, реконструирована дорога в центре поселка совхоза «Россия» Сампурского района, в Котовске благоустроили тротуар по четной стороне улицы Набережная. В Тамбове открыли сквер на площади Льва Толстого. На его благоустройство также привлечены средства, выделенные по программе «Народная инициатива».

ИСТОЧНИК KP.RU