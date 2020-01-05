На Тамбовщине завершили капремонт 256 домов

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:18:58+03:00

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В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировали 256 многоэтажек в 37 муниципалитетах региона.

Так, в 2019-м преобразился дом 3 по улице Центральная села Красносвободное Тамбовского района. Здесь выполнили ремонт фасада: полностью обновили балконы с торцевой части, заменили окна и двери, усилили фасад. На эти цели направили более 6 миллионов рублей.

- Кроме того, именно применение энергоэффективных технологий помогает привлечь федеральные средства на проведение капремонта дома, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В этом убедились жители трех домов: 5в по улице Пионерская в Тамбове, домов 33а и 102а по Липецкому шоссе в городе Мичуринске. На энергоэффективный ремонт трех тамбовских многоэтажек Фонд направил около 7 миллионов рублей.

Что касается реализации программы в целом, то технические заказчики работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которыми являются муниципалитеты, стараются сэкономить на торгах часть средств, чтобы расширить краткосрочную программу, обновить как можно больше многоэтажек.

В 2019 году это получилось у Тамбова. За счет экономии средств в областном центре количество домов, включенных в программу, увеличили до ста. На их ремонт направили более 400 миллионов рублей. Как отметили в Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, за последние пять лет это рекордное число домов, включенных в программу капремонта в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU