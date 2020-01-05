Приятель мичуринского студента украл у него карту и снял почти 8 тысяч рублей

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:05:31+03:00

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В отдел полиции города Мичуринска обратился студент аграрного техникума с заявлением о краже денег с его банковской карты. Молодой человек пояснил, что из комнаты в общежитие, где он проживал, пропала карта, а потом на его мобильник пришло сообщение, что со счета сняли 7900 рублей.

Сотрудники полиции установили всех, кто заходил в день кражи в комнату студента, а также изучили записи с камеры видеонаблюдения банкомата, где была проведена операция. Выяснилось, что деньги с карты снял знакомый владельца карты. 20-летнего молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где признался в краже. Похищенное парень успел потратить на личные нужды.

- В настоящее время следственным отделом ОМВД РФ по городу Мичуринску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU