Тамбовчан зовут кататься на «Лысогорских санках»

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:55:25+03:00

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В 2020 году во второй раз под Тамбовом пройдет фестиваль «Лысогроские санки». Сейчас идет подготовка к этому событию. Зимний фестиваль будет проходить два дня — 15 и 16 февраля. В первый день состоится зрелищный заезд на тракторах, зрителям продемонстрируют экстремальное шоу с участием сельхозтехники. Завершится тракторный биатлон лазерным шоу.

Во второй день участники будут кататься в необычных санках ручной работы. Важное значение будет иметь экипировка и представление команды. В заездах примут участие команды в составе от 2 до 5 человек. Участников будут оценивать в нескольких номинациях: «Супер-сани» (Самые оригинальные сани); «Креатив!» (Креативность выступления и костюмов); «Приехали» (Самый дальний спуск с горы); «Сани во все времена!» (Выставка саней разных лет).

- Место проведения останется прежним – село Лысые Горы. А вот горок станет больше, территория увеличится и будет защищена от ветра со всех сторон лесными насаждениями. Организаторы также обещают расширить парковку, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - Прием заявок на участие в «Лысогорских санках» уже начался.

ИСТОЧНИК KP.RU