В Мичуринске заработал первый в области вытрезвитель

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:49:23+03:00

Медвытрезвители в стране ликвидировали в 2011 году Фото: УМВД России по Тамбовской области

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В Мичуринске открылся первый в Тамбовской области медицинский вытрезвитель. Осенью прошлого года в региональном УМВД сообщили, что таких медучреждений на Тамбовщине будет два. В наукограде отделение появилось на базе ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница».

- Учреждение предназначено для своевременного устранения негативных факторов для здоровья людей находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Теперь их будут доставлять в отделение неотложной медицинской помощи.

Полиция сообщает, что вытрезвитель находится по адресу г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 48 и предусматривает наличие специально оборудованных мест для пациентов больницы, а также помещение для персонала с компьютеризированным рабочим местом и учётной документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU