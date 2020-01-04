На Тамбовщине работают центры помощи родителям

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:46:37+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области появилась сеть центров оказания помощи родителям. В том числе тем, кто хочет принять в свою семью детей, оставшихся без материнской и отцовской любви и поддержки. Региональная служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям действует на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. В этом помог федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

Получить консультационную помощь родители могли и раньше, теперь же она стала более структурированной и профессиональной. Региональная служба включает в себя семь базовых площадок. За консультацией могут обратиться родители малышей до трех лет, которым необходима помощь в раннем развитии, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, родители школьников с девиантным поведением, а также те, кто планирует усыновить ребенка, и все остальные родители.

Базовые площадки координируют работу специалистов ресурсных центров, служб и опорных площадок во всех муниципалитетах области. Услуги оказывают 64 специалиста. В их числе психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды и дефектологи. На сегодняшний день оказано более 12 тысяч услуг.

- Чаще всего, от родителей поступают вопросы, связанные с особенностями воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проблемами адаптации детей в школе, с особенностями раннего развития и девиантного поведения подростков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU