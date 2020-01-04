2020-01-04T15:46:37+03:00
Общество

На Тамбовщине работают центры помощи родителям

За время их существования оказано 12 тысяч услуг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в Тамбовской области появилась сеть центров оказания помощи родителям. В том числе тем, кто хочет принять в свою семью детей, оставшихся без материнской и отцовской любви и поддержки. Региональная служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям действует на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. В этом помог федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

Получить консультационную помощь родители могли и раньше, теперь же она стала более структурированной и профессиональной. Региональная служба включает в себя семь базовых площадок. За консультацией могут обратиться родители малышей до трех лет, которым необходима помощь в раннем развитии, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, родители школьников с девиантным поведением, а также те, кто планирует усыновить ребенка, и все остальные родители.

Базовые площадки координируют работу специалистов ресурсных центров, служб и опорных площадок во всех муниципалитетах области. Услуги оказывают 64 специалиста. В их числе психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды и дефектологи. На сегодняшний день оказано более 12 тысяч услуг.

- Чаще всего, от родителей поступают вопросы, связанные с особенностями воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проблемами адаптации детей в школе, с особенностями раннего развития и девиантного поведения подростков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове вдвое сократили список общественных территорий, которые выставят на голосование горожан
На Тамбовщине работают центры помощи родителям
19-летний тамбовчанин пробрался в чужой дом и украл телефон
В Тамбове нашли тайники с героином
Один из крупнейших полигонов Тамбовщины ждет рекультивация
В Тамбове продолжается уборка снега
В 101 тамбовской школе появятся новые компьютеры
На Тамбовщине появится карта зон подтопления и затопления
На Рассказовском шоссе Тамбова «ВАЗ» «занесло» в «Мерседес-Бенц»
Тамбовчанин пытался расплатиться с таксистом 5-тысячной фальшивкой
В Тамбовской области вырастут пособия на детей
Тамбовчанин похитил из «Красного и Белого» ящик алкоголя
В поселке Новая Ляда под Тамбовом произошла авария со смертельным исходом
В новогодние праздники в Тамбове родились 29 детей
В тамбовском перинатальном центре открылась молельная комната
В Тамбове три человека пострадали в аварии
В Тамбовской области дочь пыталась задушить мать
Двое тамбовчан с наркотиками попались полицейским 1 января
В Мичуринске автоледи с небольшим стажем вождения устроила ДТП и улетела в кювет
В Моршанском районе отечественная легковушка насмерть сбила пешехода
На Тамбовщине безработную мать-алкоголичку лишили родительских прав
В городе Уварово благоустроили лыжную трассу
Котовчанина осудили за незаконную торговлю алкоголем
Вышла в свет новая редакция Красной книги Тамбовской области
В Тамбовской области женщина целый год получала пенсию за умершую родственницу
В Тамбове задержаны двое иностранцев с героином