2020-01-04T13:58:16+03:00
Происшествия

19-летний тамбовчанин пробрался в чужой дом и украл телефон

Молодому человеку грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В отдел полиции села Бондари обратился 24 – летний житель п. совхоза Бондарский с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что у него из дома кто-то похитил сотовый телефон. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Тамбова. В краже парень сознался.

- Ведется следствие. В дальнейшем правонарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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