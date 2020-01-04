2020-01-04T13:06:20+03:00
Происшествия

В Тамбове нашли тайники с героином

Закладки сделала 26-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время новогодних каникул полицейские задержали несколько человек с наркотиками. Так, сотрудники наркоконтроля на улице Куйбышева и Московской областного центра, обнаружили тайники с героином. Общий вес наркотика составил 4 грамма. По версии полицейских, закладки сделала 26-летняя женщина.

Кроме того были задержаны 41-летний житель города Рассказово, у которого нашли 10 граммов марихуаны и 47-летний житель Мичуринска с 15-ю граммами этого же наркотика.

- Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В дальнейшем задержанные могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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