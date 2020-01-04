Один из крупнейших полигонов Тамбовщины ждет рекультивация

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:36:24+03:00

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В 2020 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Тамбовской области планируется начать работы по рекультивации одного из крупнейших устаревших полигонов захоронения отходов под Мичуринском.

Мичуринский полигон эксплуатировался с 1959 года, с октября 2016 года он закрыт. В 2018 году был разработан проект его рекультивации. Площадь территории, на которой будут проводиться работы, составляет свыше 7,5 гектаров. Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов.

- В региональный проект «Чистая страна» включены мероприятия по рекультивации 6 крупнейших в области мусорных свалок на общей площади порядка 50 гектаров. Они пройдут в городах Мичуринск, Жердевка, Уварово, а также Моршанском, Сампурском и Инжавинском районах, - напомнили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU