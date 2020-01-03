В Тамбове продолжается уборка снега

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:02:51+03:00

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С первых дней нового года городские службы работают практически без остановки. Более 100 единиц техники и около 100 дорожных рабочих были привлечены к уборке областного центра 2 января. За вторую смену работы вывезли 375 метров кубических метров снега с основных магистралей города: улиц Советской, Карла Маркса, Интернациональной, Лермонтовского путепровода. Также проводились механизированная расчистка и ручная посыпка остановочных пунктов и пешеходных переходов, прометание и обработка тротуаров и проезжих частей города, расчистка второстепенных улиц тяжелой техникой. В результате израсходовано более 280 тонн песко-соляной смеси и почти 10 тонн песка.

К работе в первую смену 3 января было привлечено более 60 единиц техники, в числе которой плужно-щеточные тракторы, ЗИЛы, фургоны, погрузчики, тракторы с прямым ножом, автогрейдеры, шнекороторы.

- Проводилась очистка от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов на улицах Рылеева, Магистральная, Чичерина, Агапкина, Свободная. Вывезено более 250 кубических метров снега с улиц Советская, Коммунальная, Архиепископа Луки, Интернациональная, Привокзальной площади, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - В уборочных мероприятиях было задействовано более 100 дорожных рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU