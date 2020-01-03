2020-01-03T14:55:12+03:00
Общество

В 101 тамбовской школе появятся новые компьютеры

В 2019 году на эти цели потратили 27 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В 2019 году Тамбовская область вошла в число 40 регионов - получателей федеральной субсидии на обновление материально-технической базы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Благодаря чему, многие учебные заведения региона существенно обновили свою компьютерную базу. По информации управления образования и науки области, в сентябре 2019 года в рамках работ по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в девять школ области и колледж поступило презентационное и компьютерное оборудование. Компьютерная база была обновлена в учебных заведениях Бондарского и Никифоровского районов, а также в Тамбове и Мичуринске.

На закупку современного оборудования в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2019 году на Тамбовщине выделено 27 миллионов рублей. Из них 21,7 миллиона рублей – средства федерального бюджета. 5,3 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области.

Новое оборудование установили в компьютерные классы. Теперь на уроках применяются веб-камеры и конференц-микрофоны. Ребята участвуют в различных вебинарах, онлайн-курсах, видеоконференциях. Кроме того, они могут провести телемост с другими школами города.

- В 2020 году работа по созданию цифровой образовательной среды в школах области будет продолжена, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Мобильные компьютерные классы и презентационное оборудование, получит еще 101 образовательная организация Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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