На Тамбовщине появится карта зон подтопления и затопления

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:41:53+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области направили на утверждение материалы по 26 планируемым зонам подтопления и затопления в Тамбовском, Моршанском районах, городах Тамбове и Моршанске. В первой половине 2020 года к ним добавятся выявленные территории риска в Кирсановском, Мичуринском, Рассказовском, Бондарском районах, городах Кирсанове, Уварово, Мичуринске, Рассказово, Котовске.

Срок утверждения всех предлагаемых зон затопления, подтопления, согласно графику, намечен на 2 квартал 2020 года.

- В границах таких зон устанавливается особый режим использования территории. Так, запрещается размещать объекты капитального строительства без средств обеспечения защиты от затоплений, использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв, размещать кладбища, скотомогильники, свалки различных видов отходов, распылять химикаты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, в установленных зонах предполагается проведение комплекса мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. А это увеличение пропускной способности русел рек, создание защитных дамб, строительство обводных каналов.

ИСТОЧНИК KP.RU