2020-01-03T14:34:44+03:00
Происшествия

На Рассказовском шоссе Тамбова «ВАЗ» «занесло» в «Мерседес-Бенц»

В аварии пострадал водитель отечественного авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"ВАЗ" протаранил двигавшийся навстречу "Мерседес""ВАЗ" протаранил двигавшийся навстречу "Мерседес"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы водитель отечественного авто, произошла 2 января около десяти часов вечера в районе дома №2 Рассказовского шоссе города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540», двигавшийся в сторону Новой Ляды, не справился с управлением, его машину занесло и она выскочила на полосу встречного движения. Там произошло столкновение «ВАЗ» и автомобиля «Мерседес-Бенц GLC 250 D», под управлением 40-летнего водителя.

- В результате аварии водителя «ВАЗ-211540» с травмами доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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