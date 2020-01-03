2020-01-03T14:13:48+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался расплатиться с таксистом 5-тысячной фальшивкой

Водитель распознал подделку и обратился в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 января в дежурную часть полиции Тамбова обратился 25-летний водитель такси «Uber». Мужчина пояснил полицейским, что примерно в 6 часов 6 минут пассажир, которого он высадил у кафе «Репутация», расплатился за поездку фальшивой денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей.

Сотрудники УЭБиПК и ОЭБиПК выяснили, что сбытчиком фальшивки был 21-летний житель ул. Базарной областного центра. Молодого человека задержали, в преступлении он признался.

- За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться в магазине или другой торговой точке. О такой купюре следует сообщить в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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