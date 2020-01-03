В Тамбовской области вырастут пособия на детей

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:05:58+03:00

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В Тамбовской области с 2020 года выросли пособия на детей. Напомним, на ежемесячную выплату могут претендовать родители, у которых родился ребенок не раньше января 2018 года, при этом малыш должен являться гражданином России, как и его мама.

Ранее эта выплата предоставлялась семьям, чей доход не превышал 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе за 2 квартал года, предшествующему году обращения.

- С января 2020 года эта планка будет повышена до двух прожиточных минимумов на члена семьи. И уже составит 21048 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, продлен срок выплаты данной меры поддержки с полутора до 3 лет. Размер самой выплаты увеличится до 9490 рублей. Условия для ее получения не изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU