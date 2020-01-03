В поселке Новая Ляда под Тамбовом произошла авария со смертельным исходом

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:45:04+03:00

Причины, по которым машина вылетела на встречку, пока неизвестны Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария со смертельным исходом произошла 2 января в 17 часов 5 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по рабочему посёлку Новая Ляда Тамбовского района, на улице Советской в районе дома № 32. Как сообщили в региональном УГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено дорожной разметкой, и

столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», под управлением 45-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 21074» погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Водитель и 43-летняя пассажирка автомобиля «Рено Дастер» получили травмы. На автомобиле скорой женщину доставили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Водитель отечественного авто погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU