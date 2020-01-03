В новогодние праздники в Тамбове родились 29 детей

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:32:02+03:00

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В новогодние праздники население областного центра увеличилось на 29 человек. Медицинские работники роддомов Тамбова помогли появиться на свет 20 девочкам и 9 мальчикам.

- Больше всего родов состоялось в Перинатальном центре, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Здесь в новогодние праздники родились сразу 15 детей, причем из них только двое мальчиков, а остальные – девочки. Медики помогла появиться на свет и двум двойням. Все мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Всего в 2019 здесь родились 3264 ребенка, в то время, как в 2018 году - 2793 ребенка.

Не остались без работы медики и в остальных роддомах областного центра. В больнице имени Архиепископа Луки с 31 декабря по 2 января родились 5 девочек и 4 мальчика. В акушерском отделении третьей городской больницы 31 декабря родились девочка и мальчик, а 1 января – 1 девочка, а 2 января -2 мальчика.

Рождения детей зафиксированы и в других городах и районах Тамбовской области. В Мичуринске, например, в новогодние праздники родились два мальчика и девочка. Все новорожденные и их мамы в ближайшее время покинут лечебные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU