2020-01-02T16:14:24+03:00
Происшествия

В Тамбове три человека пострадали в аварии

Столкнулись «Лада Гранта» и «Киа Рио»
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на перекрестке улиц Октябрьской и Карла МарксаДТП произошло на перекрестке улиц Октябрьской и Карла МарксаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове на пересечении улиц Октябрьской и Карла Маркса, 1 января, в пять утра произошла авария. Водитель автомобиля «Лада Гранта», 46-летний мужчина, при выезде на перекресток с улицы Октябрьской столкнулся с «Киа Рио». Иномаркой управлял 47-летний мужчина, который двигался по улице Карла Маркса со стороны Интернациональной в сторону улицы Студенецкой.

- В результате происшествия ранения получили оба водителя, а также 22-летняя пассажирка автомобиля «Киа Рио». Девушка с места происшествия для оказания медицинской помощи была доставлена в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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