2020-01-02T15:56:57+03:00
Происшествия

В Тамбовской области дочь пыталась задушить мать

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевском районе между 44-летней дочерью и матерью произошел конфликт на бытовой почве. Дочь во время ссоры была пьяна и родительница ее разозлила. Женщина избила маму, после чего попыталась задушить.

Жительница Жердевки была доставлена в отдел внутренних дел, где ее опросили. В отношении нее подразделением дознания возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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