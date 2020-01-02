В Тамбовской области дочь пыталась задушить мать

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жердевском районе между 44-летней дочерью и матерью произошел конфликт на бытовой почве. Дочь во время ссоры была пьяна и родительница ее разозлила. Женщина избила маму, после чего попыталась задушить.

Жительница Жердевки была доставлена в отдел внутренних дел, где ее опросили. В отношении нее подразделением дознания возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU