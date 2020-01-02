В Тамбовской области дочь пыталась задушить мать
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения
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В Жердевском районе между 44-летней дочерью и матерью произошел конфликт на бытовой почве. Дочь во время ссоры была пьяна и родительница ее разозлила. Женщина избила маму, после чего попыталась задушить.
Жительница Жердевки была доставлена в отдел внутренних дел, где ее опросили. В отношении нее подразделением дознания возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU