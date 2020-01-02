Двое тамбовчан с наркотиками попались полицейским 1 января
В Тамбовской области два человека были задержаны 1 января по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Первый случай произошел ночью в районе улицы Сабуровской. Сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного 18-летнего молодого человека, у которого нашли небольшой сверток с веществом, похожим на синтетический наркотик.
Экспертиза показала, что в пакетике находился синтетический наркотик метилэфедрон весом 0,4 грамма. Парень был опрошен полицейскими, и признался, что купил наркотики для личного потребления бесконтактным способом через тайник.
- В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливается способ приобретения, а также другие люди, причастные к данной преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
Кроме того, в доме 41-летнего жителя села Покрово-Пригородное Тамбовского района полицейские обнаружили марихуану общим весом 516 граммов. Как пояснил владелец дома, наркотическое средство он вырастил на собственном придомовом участке для личного потребления.
ИСТОЧНИК KP.RU