В Моршанском районе отечественная легковушка насмерть сбила пешехода

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:31:19+03:00

Авария произошла под Новый год в поселке Большая Кашма Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП со смертельным исходом произошло 31 декабря 2019 года в половину шестого вечера на 5-м километре автодороги «Моршанск – Пичаево» в поселке Большая Кашма Моршанского района.

48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» во время снегопада не выбрал безопасную скорость движения и сбил 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- Водитель транспортного средства предпринял меры для экстренного торможения, однако в условиях неконтролируемого заноса допустил наезд на человека. В результате аварии пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи,- прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU