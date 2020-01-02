2020-01-02T12:31:19+03:00
Происшествия

В Моршанском районе отечественная легковушка насмерть сбила пешехода

Водитель пытался затормозить, но не смог из-за снежного заноса
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Авария произошла под Новый год в поселке Большая КашмаАвария произошла под Новый год в поселке Большая КашмаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

ДТП со смертельным исходом произошло 31 декабря 2019 года в половину шестого вечера на 5-м километре автодороги «МоршанскПичаево» в поселке Большая Кашма Моршанского района.

48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» во время снегопада не выбрал безопасную скорость движения и сбил 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- Водитель транспортного средства предпринял меры для экстренного торможения, однако в условиях неконтролируемого заноса допустил наезд на человека. В результате аварии пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи,- прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24