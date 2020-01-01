Вышла в свет новая редакция Красной книги Тамбовской области

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:30:07+03:00

Над ней работали 16 человек

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В Тамбовской области издана новая редакция региональной Красной книги, раздел «растения, грибы, лишайники». Над ее созданием трудился коллектив из 16 специалистов вузов Тамбова, Мичуринска, Воронежа, Московской области, управления образования и науки Тамбовской области, государственного природного заповедника «Воронинский», Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича.

- В региональную Красную книгу внесена информация о 265 видах растений, 22 видах грибов и 29 видах лишайников. В издании находятся сведения о распространении, численности, особенностях биологии растений, грибов, лишайников, а также информация о принятых мерах по их охране, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU