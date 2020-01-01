2020-01-01T14:33:00+03:00
Общество

В городе Уварово благоустроили лыжную трассу

Спортивный объект сделали более комфортным
Ксения АЛЕШИНА
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Теперь лыжная трасса освещена в темное время сутокТеперь лыжная трасса освещена в темное время сутокФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В пригородном лесу Уварова обновили лыжную трассу. Теперь здесь можно кататься и в темное время суток. Кроме того, были установлены столбы освещения, вагончик для переодевания, стенд с картой трассы и оборудована стоянка.

- Благоустройство стало возможным благодаря группе энтузиастов и помощи городского руководства, Уваровского лесхоза и лесничества, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также в этом году подъемы на трассе расширили до шести метров для одновременно проезда двух лыжников, увеличена и стартовая площадка. В настоящее время идет подготовка документов для официального оформления лыжной трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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