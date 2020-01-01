На Тамбовщине безработную мать-алкоголичку лишили родительских прав

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:09:15+03:00

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В Петровском районе прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении 5-летней дочери. Прокуроры во время проверки установили, что семья женщины относится к категории неблагополучных. Она пренебрегает нуждами дочери, не уделяет должного внимания ее здоровью и развитию. Много раз горе-родительница появлялась в общественных местах с ребенком, будучи пьяной.

С июля 2018 года девочка находилась в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции, где мать навестила ее всего один раз. Решением Петровского районного суда в апреле этого года женщину ограничили в родительских правах на срок 6 месяцев, а девочку передали в ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Аистенок», откуда она вскоре уехала в семью опекуна.

После ограничения в родительских правах, мать не изменила своего поведения и отношения к дочери. Она все также не интересуется ее здоровьем, продолжает пить и нигде не работает.

- В этой связи, выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокуратура инициировала лишение матери в родительских правах. Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования, и лишив ответчицу родительских прав в отношении дочери, взыскал с нее алименты на ее содержание до достижения совершеннолетия. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU