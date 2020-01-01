Котовчанина осудили за незаконную торговлю алкоголем

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:02:18+03:00

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В Котовске суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что в июне этого года обвиняемого оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Однако уже спустя месяц он вновь незаконно продал бутылку с алкоголем, содержащую согласно заключению эксперта, этиловый спирт крепостью 36,2 %.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU