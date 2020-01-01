В Тамбовской области женщина целый год получала пенсию за умершую родственницу

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жердевском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Установлено, что осужденная долгое время ухаживала за больной родственницей, получая с ее согласия пенсию и социальные выплаты, перечисляемые на расчетный счет ее банковской карты.

В августе 2017 года родственница умерла, и осужденная не стала сообщать об этом в Пенсионный фонд, в связи с чем продолжила получать за нее деньги и тратить их на личные нужды.

- Всего с сентября 2017 по ноябрь 2018 года ею было незаконно получено почти 255 тысяч рублей. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. В возмещение причиненного ущерба суд взыскал с осужденной в пользу Управления Пенсионного фонда 255 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU