Начальник ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Светлана Григорьева покинула свой пост

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-31T13:57:15+03:00

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В региональной администрации произошел ряд кадровых изменений. Распоряжением губернатора Александра Никитина начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева освобождена от занимаемой должности. Вместо нее на пост временно назначена первый заместитель начальника управления Елена Выгузова.

Напомним, что Александр Никитин на недавней встрече с жителями поселка Дмитриевка Никифоровского района, предлагал им уволить Григорьеву. По мнению никифоровцев, чиновница покрывает незаконные действия «ТСК» в вопросе мусорного полигона, против которого они выступают.

Кроме того, Дмитрий Зубков покинул пост заместителя главы администрации Тамбовской области, начальника финансового управления. Обязанности временно возложены на первого заместителя начальника управления Надежду Дьячкову.

ИСТОЧНИК KP.RU