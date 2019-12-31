Новый инвестор планирует «оживить» обанкротившееся тамбовское предприятие
Тамбовским предприятием «Моршанская мануфактура», которое находится в стадии ликвидации, заинтересовался инвестор из столичного региона. «Оживить» производство намерена компания «Пушкинский текстиль». Предприятие выпускает одеяла, пледы, постельное белье, пряжу, средства индивидуальной защиты и ткани ведомственного назначения.
Руководитель столичной компании Владимир Толочик 27 декабря встретился с коллективом моршанского предприятия.
- На встрече рассмотрели вопросы по ведению конкурсного производства, погашения задолженности по заработной плате, - сообщили в администрации тамбовской области. - Владимир Толочик рассказал о перспективах создания нового предприятия, аренде производственного комплекса и трудоустройстве работников. Первостепенной задачей инвестор видит запуск производственной деятельности фабрики в январе 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU