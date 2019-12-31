Новый инвестор планирует «оживить» обанкротившееся тамбовское предприятие

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-31T16:32:37+03:00

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Тамбовским предприятием «Моршанская мануфактура», которое находится в стадии ликвидации, заинтересовался инвестор из столичного региона. «Оживить» производство намерена компания «Пушкинский текстиль». Предприятие выпускает одеяла, пледы, постельное белье, пряжу, средства индивидуальной защиты и ткани ведомственного назначения.

Руководитель столичной компании Владимир Толочик 27 декабря встретился с коллективом моршанского предприятия.

- На встрече рассмотрели вопросы по ведению конкурсного производства, погашения задолженности по заработной плате, - сообщили в администрации тамбовской области. - Владимир Толочик рассказал о перспективах создания нового предприятия, аренде производственного комплекса и трудоустройстве работников. Первостепенной задачей инвестор видит запуск производственной деятельности фабрики в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU