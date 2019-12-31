2019-12-31T16:00:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин выжил после наезда фуры

25-летний мужчина переходил дорогу, когда на него наехал большегруз
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Большегруз в темноте сбил пешеходаБольшегруз в темноте сбил пешеходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25-летний тамбовчанин пострадал после наезда фуры, но остался жив. Авария произошла 30 декабря в 22 часа 30 минут на 52 километре автодороги «Тамбов-

Пенза», проходящей по территории Рассказовского района, 46-летний водитель автомобиля «Scania G420» в составе полуприцепа «Krone SDR27», наехал на 25-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии пешеход получил травмы, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во вторую

городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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