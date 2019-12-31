Тамбовчанин выжил после наезда фуры
25-летний тамбовчанин пострадал после наезда фуры, но остался жив. Авария произошла 30 декабря в 22 часа 30 минут на 52 километре автодороги «Тамбов-
Пенза», проходящей по территории Рассказовского района, 46-летний водитель автомобиля «Scania G420» в составе полуприцепа «Krone SDR27», наехал на 25-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо относительно направления движения автомобиля.
- В результате аварии пешеход получил травмы, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во вторую
городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU