Тамбовский певец выступит на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-31T15:01:34+03:00

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На телеканале «Звезда» стартует новый сезон всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», участие в котором примет 27-летний тамбовчанин Илья Беляев. Жители региона могут поддержать земляка и помочь ему попасть в финал. Всего же за победу будут бороться 85 исполнителей из всех российских регионов.

- Масштабное голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов страны. Победителем будет признан тот регион, чей артист выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов. В жюри конкурса входят пять звезд российской эстрады. Председатель жюри – Максим Дунаевский, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Илья Беляев помимо увлечения вокалом долгое время занимался хореографией. Также молодой человек играет в театре, ведет мероприятия,ранее работал радиоведущим. А еще он окончил ГИТИС и преподавал в нем какое-то время.

Даты эфиров: первый тур конкурса – 31 декабря 2019 года; полуфиналы и финал конкурса – со 2 по 4 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU