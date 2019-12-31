В тамбовском лесничестве мужчина незаконно срубил девять хвойных деревьев

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-31T18:28:53+03:00

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В Гавриловском районе работники лесничества обратились в полицию с заявлением о незаконной вырубке хвойных деревьев. Они рассказали, что в районе пруда «Отрядный» неизвестный спилил девять деревьев лиственницы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли следы от трактора и обуви, которые оставил злоумышленник. «Черным лесорубом» оказался 50-летний житель Пензенской области, который проживал в этом районе. Во дворе дома мужчины оперативники нашли спрятанные деревья.

- Девять похищенных деревьев изъяты сотрудниками полиции и возвращены законным владельцам. В отношении жителя Пензенской области проводится проверка, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности, подсчитывается нанесенный лесничеству ущерб, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU