В Тамбове задержаны двое иностранцев с героином

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове на Привокзальной площади сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан – 34-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что они занимаются перевозкой героина и собираются покинуть город для реализации партии наркотиков.

Во время личного досмотра в одежде иностранцев полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин общим весом 41 грамм. Помимо наркотиков оперативники изъяли у них мобильники и банковские карты.

- Следственным Управлением УМВД области в отношении граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время решается вопрос о помещении задержанных иностранцев под стражу на период расследования уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU