2019-12-31T18:01:07+03:00
Происшествия

Мошенник списал 100 тысяч рублей с банковского счета жительницы Тамбовщины

Девушку обманул лже-сотрудник банка
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринском районе 25-летняя местная жительницы стала жертвой интернет-мошенника. Она нашла в сети объявление о льготном кредите и вышла на связь якобы с сотрудником банка. Девушка сообщила ему установочные данные банковской карты, после чего с ее банковского счета исчезло 100 тысяч рублей.

- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Всего же в 2019 году на Тамбовщине зарегистрировано 1 630 фактов мошенничества. Из них 420 случаев - бесконтактные виды мошенничества с использованием средств связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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