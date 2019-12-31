2019-12-31T13:30:28+03:00
Общество

В новогодние праздники тамбовская полиция перешла на усиленный вариант несения службы

Наряды будут дежурить в местах проведения праздничных мероприятий
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года региональная полиция переводится на усиленный вариант несения службы. Сегодня, 31 декабря, охранять общественный порядок будут 450 человек, в том числе около 250 сотрудников ОВД, 65 росгвардейцев, 30 представителей ЧОО и 110 народных дружинников.

В праздничные дни на дежурства выйдут более 2000 сотрудников органов внутренних дел, свыше 200 росгвардейцев, более 400 представителей народных дружин, частных охранных организаций и казачества, на случай осложнения оперативной обстановки созданы необходимые резервы.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января в 145 православных приходах пройдут богослужения, посвященные Рождеству Христову.

- Наряды патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий. За каждым объектом проведения праздничных мероприятий закреплены офицеры из числа руководящего состава. До начала массовых мероприятий кинологами с применением служебных собак будет проводиться обследование мест проведения праздничных мероприятий, а также прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывчатых веществ. В целях недопущения террористических актов и других тяжких преступлений в период проведения праздничных мероприятий на территории области проводятся оперативно-профилактические и розыскные мероприятия, - сообщили в региональном УМВД.

Всего же в Тамбовской области пройдут более 500 мероприятий Новогодних и Рождественских мероприятий с участием более 80 тысяч гостей. Только в областном центре состоится около 150 праздничных мероприятий. Самые значимые пройдут 31 декабря у ледового Дворца спорта «Кристалл», КДЦ «Мир» и в парке Победы. По предварительным данным, участие в них примут более 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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