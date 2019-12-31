В Тамбовской области пьяный муж угрожал убийством жене

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-31T11:01:16+03:00

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В поселке Токаревка пьяный 49-летний мужчина во время ссоры с 47-летней супругой, напал на нее с кухонным ножом и угрожал убить ее. Когда муж угомонился и уснул, женщина вызывала полицию. К счастью, она не пострадала.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали мужчину. Нож был изъят и направлен на экспертизу.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU