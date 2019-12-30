В Тамбовской области работает «горячая линия» по вопросам такси и каршеринга

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-30T18:01:19+03:00

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Региональное управление Роспотребнадзора на прошлой неделе запустило «горячую линию» по услугам такси и каршеринга. Специалисты ответят на вопросы жителей Тамбовщины по данной тематике. Звонки будут приниматься до 15 января.

- Время работы «Горячей линии» ежедневно до 15.01.2020 года в рабочие дни с 9 часов до 16 часов по телефону 8 (4752) 48-03-82, - сообщили в управлении.

Кроме того, позвонить можно будет и по телефону «Горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области». Время работы также с 9 до 16 часов в рабочие дни: 8 ( 4752) 72-03-19.

ИСТОЧНИК KP.RU