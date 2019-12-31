На Тамбовщине появится новый онкоцентр

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-31T17:00:15+03:00

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Центр онкологической амбулаторной помощи заработает в Уварово в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С открытием центра пациенты, которые раньше получали необходимые медпроцедуры в Тамбове, теперь смогут делать это ближе к дому. Помимо уваровцев, центр будет обслуживать жителей Инжавинского, Ржаксинского и Мучкапского районов.

Для открытия центра онкологической амбулаторной помощи на базе Уваровской ЦРБ выделили порядка 20 миллионов рублей. Центр расположится в терапевтическом корпусе на первом этаже. В настоящее время здесь завершается ремонт. В январе планируется закупка оборудования, а запустить центр планируется с апреля.

- Для эффективной работы центра расширили колоноскопию, закончили ремонт УЗИ кабинета, прием пациентов будет вести врач-онколог, прошедший обучение в Воронеже, - сообщили в администрации города Уварово. - Ещё один хирург прошёл переобучение по квалификации эндоскопист.

ИСТОЧНИК KP.RU