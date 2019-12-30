В Тамбовской области мужчина украл из чужого кармана почти 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-30T15:37:37+03:00

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В районном поселке Дмитриевка Никифоровского района в гараже индивидуального предпринимателя произошла кража. У мужчины, работающего водителем, из кармана куртки пропали 59 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и потерпевшего, после чего установили личность вора. Им оказался 33-летний житель села Ярославка, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мелкие хищения и состоящий на учете в полиции.

- Удалось вернуть потерпевшему часть похищенной суммы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU