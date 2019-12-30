Тамбовский предприниматель заплатил 20 тысяч рублей за продажу пива после 21 часа

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-30T17:04:19+03:00

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Прокуратура Котовска выявила факт продажи в местной торговой точке пива, крепостью 4,8% после 21 часа, что запрещено законом.

За это в отношении предпринимателя возбудили производство по делу об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), которое для рассмотрения направлено в мировой суд Котовска.

- По результатам рассмотрения административных материалов владелец магазина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU