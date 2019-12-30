В Тамбове собственники дома-долгостроя на Карла Маркса получили ключи от квартир

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-30T14:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове 79 собственников квартир дома 171 по улице Карла Маркса получили долгожданные ключи от своих квартир. Проект строительства «свечки» одобрили еще в 2010 году. В феврале 2013-го ООО «Рони» приступило к возведению многоэтажки, однако строительство было приостановлено в 2015 году в связи с судебными разбирательствами по вопросам земельного участка. Это случилось из-за того, что время возведения дома произошел «частичный захват соседнего участка». В 2016 году закончился срок действия разрешения на строительство.

- Для оказания содействия в юридических вопросах и достройки дома было привлечено ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Жупиков». Застройщик взял на себя обязательства достроить дом за счет собственных средств, без привлечения бюджетного финансирования. Он выкупил спорные доли у собственников соседних домовладений, а к ноябрю 2019 года полностью выполнил свои обязательства, завершив строительные и отделочные работы. Стоимость расходов превысила 40 миллионов рублей. Ресурсоснабжающие организации с участием администраций области и города Тамбова выполнили подключение дома к инженерным сетям, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU