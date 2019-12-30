2019-12-30T14:23:18+03:00
Общество

В Тамбове собственники дома-долгостроя на Карла Маркса получили ключи от квартир

Их вручил губернатор Александр Никитин
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Строительство дома началось еще в 2013 годуСтроительство дома началось еще в 2013 годуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове 79 собственников квартир дома 171 по улице Карла Маркса получили долгожданные ключи от своих квартир. Проект строительства «свечки» одобрили еще в 2010 году. В феврале 2013-го ООО «Рони» приступило к возведению многоэтажки, однако строительство было приостановлено в 2015 году в связи с судебными разбирательствами по вопросам земельного участка. Это случилось из-за того, что время возведения дома произошел «частичный захват соседнего участка». В 2016 году закончился срок действия разрешения на строительство.

- Для оказания содействия в юридических вопросах и достройки дома было привлечено ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Жупиков». Застройщик взял на себя обязательства достроить дом за счет собственных средств, без привлечения бюджетного финансирования. Он выкупил спорные доли у собственников соседних домовладений, а к ноябрю 2019 года полностью выполнил свои обязательства, завершив строительные и отделочные работы. Стоимость расходов превысила 40 миллионов рублей. Ресурсоснабжающие организации с участием администраций области и города Тамбова выполнили подключение дома к инженерным сетям, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области работает «горячая линия» по вопросам такси и каршеринга
На Тамбовщине пьяный водитель предложил взятку полицейскому
Тамбовский предприниматель заплатил 20 тысяч рублей за продажу пива после 21 часа
После новогодних гуляний и салюта тамбовчан развезут по домам
В Тамбовской области мужчина украл из чужого кармана почти 60 тысяч рублей
Сотрудница мичуринского банка воровала деньги со счетов клиентов
В Тамбове собственники дома-долгостроя на Карла Маркса получили ключи от квартир
В Тамбовском районе закончили ремонт дома, где больше года назад обрушились балконы
Двое жителей Котовска обокрали дачу пенсионера
Тамбовчане оказались на 69-м месте по потреблению шампанского в новогоднюю ночь
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
В городе Рассказово состоялся парад Дедов Морозов
Молодой водитель насмерть сбил 53-летнюю тамбовчанку
Шесть юных тамбовских художников победили в международном конкурсе детского рисунка
В тройной аварии на тамбовской трассе погибли два водителя и пострадала 39-летняя женщина