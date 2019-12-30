2019-12-30T16:19:50+03:00
Общество

После новогодних гуляний и салюта тамбовчан развезут по домам

31 декабря в городе будет работать дополнительный общественный транспорт
Магдалина Кочнева
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31 декабря по Тамбову будет курсировать дополнительный общественный транспорт. Его работу обеспечат для удобства горожан, планирующих посетить мероприятия на новогодних площадках около «Кристалла» и Парка Победы.

- Транспорт пойдёт после праздничных салютов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К 20:00 часам к остановке «Парк победы» подадут 17 единиц общественного транспорта: по четной стороне ул. Мичуринской - 10 единиц. Это будут по одному маршруту № 31, 52, 55, 23, 26, 30. Также пустят два троллейбуса № 1 и автобуса № 8.

По нечетной стороне ул. Мичуринской - 7 единиц по маршрутам: № 50 – 2 автобуса, № 56 – 1, № 1 – 3 автобуса, № 8 – 1.

Основной общественный транспорт по ул. Мичуринской в вечернее время будет работать с интервалом 7-10 минут.

К 22:00 часам к остановке «Московская» подадут 19 единиц общественного транспорта. По нечетной стороне ул. Советской: № 1 – 3 ед. автобусов, № 50 - 2 ед., № 55 – 2 ед., № 18-1 ед., № 57 – 1 ед., № 8м – 1 троллейбус.

По четной стороне ул. Советской: 1 автобус № 13к, 50, 52, 55, 23, 17, 11т. 2 троллейбуса № 8м.

Основной общественный транспорт по ул. Советской будет работать с интервалом 10 - 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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