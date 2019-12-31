2019-12-31T10:04:49+03:00
Общество

В тамбовском магазине торговали просроченной колбасой

Предпринимателю грозит штраф
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Нарушения при продаже мясных изделий выявили в прокуратуре Уваровского района в ходе проверки местных магазинов. В торговой точке одного из предпринимателей нашли вареные и варено-копченые колбасы с истекшим сроком годности.

- За торговлю мясными продуктами с нарушением обязательных требований к продукции и процессам ее реализации, прокуратура возбудила в отношении виновного лица производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора области, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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