В тамбовском магазине торговали просроченной колбасой
Нарушения при продаже мясных изделий выявили в прокуратуре Уваровского района в ходе проверки местных магазинов. В торговой точке одного из предпринимателей нашли вареные и варено-копченые колбасы с истекшим сроком годности.
- За торговлю мясными продуктами с нарушением обязательных требований к продукции и процессам ее реализации, прокуратура возбудила в отношении виновного лица производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора области, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU