2019-12-30T15:01:42+03:00
Происшествия

Сотрудница мичуринского банка воровала деньги со счетов клиентов

Женщина похитила 44 тысячи у 5 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В суде города Мичуринска вынесли приговор 27-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в совершении краж с банковских счетов, с причинением потерпевшим значительного ущерба (п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ).

Выяснилось, что банковская служащая работала экспертом клиентского центра и занималась оформлением потребительских кредитов. Заемщиков она убеждала не снимать все кредитные деньги и оставлять на счете по 6-10 тысяч рублей, якобы, необходимых для оплаты услуг банка, или в качестве дополнительной страховой комиссии, или на другие, придуманные ею нужды.

Пользуясь доверием клиентов, она узнавала у них пин-код локальной карты, привязанной к банковскому счету, и после того, как, получив кредитные деньги и оставив на счете заранее названную сотрудницей банка сумму, клиент уходил, она снимала со счета оставленные клиентом деньги, которые похищала. Всего таким способом она украла почти 44 тысячи рублей у 5 клиентов.

- С учетом мнения государственного обвинителя, полного возмещения потерпевшим ущерба, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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