В городе Рассказово состоялся парад Дедов Морозов
По центральной улице города Рассказово парадом прошли главные волшебники Нового года. Во главе со спортивным Российским Дедом Морозом, его коллеги - Деды Морозы и Снегурочки, всевозможные сказочные персонажи и символы наступающего года колонной направились на площадь, где их ждали местные жители.
- Под бурные аплодисменты колонна вступила на площадь, пройдя до сцены, где и продолжилось действие. С наступающими праздниками рассказовцев поздравил глава города А.Н. Колмаков, пожелав всем исполнения самых сокровенных желаний в новом году, - сообщает пресс-служба администрации города Рассказово.
На празднике гостей ждали всевозможные конкурсы и состязания с участием новогодних героев.
Фото: администрация города Рассказово
ИСТОЧНИК KP.RU