2019-12-30T11:53:20+03:00
Общество

В городе Рассказово состоялся парад Дедов Морозов

Гостей праздника развлекали конкурсами и состязаниями
Ксения АЛЕШИНА
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Парад Дедов МорозовПарад Дедов Морозов
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По центральной улице города Рассказово парадом прошли главные волшебники Нового года. Во главе со спортивным Российским Дедом Морозом, его коллеги - Деды Морозы и Снегурочки, всевозможные сказочные персонажи и символы наступающего года колонной направились на площадь, где их ждали местные жители.

- Под бурные аплодисменты колонна вступила на площадь, пройдя до сцены, где и продолжилось действие. С наступающими праздниками рассказовцев поздравил глава города А.Н. Колмаков, пожелав всем исполнения самых сокровенных желаний в новом году, - сообщает пресс-служба администрации города Рассказово.

На празднике гостей ждали всевозможные конкурсы и состязания с участием новогодних героев.

Фото: администрация города Рассказово

ИСТОЧНИК KP.RU

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